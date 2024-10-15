8 человек ранены при атаке ВСУ на автобус под Белгородом, в Курской области жертвы из-за непонятно откуда явившихся "зубов дракона"

Восемь мирных жителей ранены при атаке украинского беспилотника на рейсовый автобус в Белгородской области: двое мужчин, двое женщин, четверо несовершеннолетних (17,16, 10 и 8 лет).

Как сообщает волонтёр и военный инструктор Святослав Голиков, на трассе Курск - Суджа неизвестными были установлены "зубы дракона" без знаков оповещения. Трасса постоянно используется для передвижения военных и волонтёров, атакуется украинскими дронами, из-за чего водители вынуждены проскакивать её на максимально возможной скорости. Уже есть погибшие и тяжело раненые в результате ДТП из-за данных заграждений, в том числе разбил машину волонтёр Иван Наумов, эвакуировавший более 100 мирных жителей. Как пишет Голиков, на данный момент неизвестно, была ли установка подобных заграждений диверсией, саботажем или преступной глупостью.

Также, по сообщению Голикова, там, где работает "Старлинк", российские военные продолжают использовать заблокированный Роскомнадзором "Дискорд", однако в Курской области "все трасляции на наши артдивизионы отвалились".



