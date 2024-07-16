 

Раненые в Белгородской и Курской областях. С начала СВО под Белгородом ранено более 1,1 тыс. жителей

Четыре мирных жителя ранены при украинской атаке на Шебекино и Новую Таволжанку. В Шебекине повреждены два многоквартирных дома, пять частных домов, восемь автомобилей. В одном муниципальном учреждении повреждены гаражи и четыре единицы техники. Есть повреждения на энергетическом объекте и на линиях газо- и электроснабжения, в городе частично отсутствует электричество. В Новой Таволжанке снарядом выбило окна в здании социального учреждения, осколками посекло кровлю и фасад. Более двух с половиной тысяч жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения из-за обстрелов со стороны ВСУ. С начала СВО в Белгородской области ранены более 1100 мирных жителей, более 200 мирных жителей погибли. 

В Курской области 16 июля ранены трое: сперва мирный житель ранен при сбросе боеприпаса на частный дом в посёлке Тёкино, потом украинцы сбросили боеприпас на девушку, катавшуюся на велосипеде; девушка в крайне тяжёлом состоянии. Также в Курской области атакован завод, загорелся один из цехов. Сообщается, что завод низковольтной аппаратуры в Кореневе получил серьёзные повреждения. Атакован работающий в поле комбайн, ранен водитель.
 
В Токаревке Харьковской области украинским обстрелом ранен мирный житель.

 

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