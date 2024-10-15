Раненые в Белгородской и Запорожской областях; минные поля на Украине назвали уникально большими

Мужчина тяжело ранен
в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на жилой дом в посёлке Октябрьском Белгородской области. Также тяжело ранен
водитель грузовика, на который дрон сбросил боеприпас по дороге к хутору Церковный. Под Белгородом в районе села Красный Октябрь украинцы разбросали мины "лепесток"
. Подорвался легковой автомобиль, к счастью, обошлось без жертв.
В Каменке-Днепровской Запорожской области ВСУ обстреляли рыбзавод, тяжело ранена
женщина, работающая на предприятии.