 

Раненые в Белгородской и Запорожской областях; минные поля на Украине назвали уникально большими

Мужчина тяжело ранен в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на жилой дом в посёлке Октябрьском Белгородской области. Также тяжело ранен водитель грузовика, на который дрон сбросил боеприпас по дороге к хутору Церковный. Под Белгородом в районе села Красный Октябрь украинцы разбросали мины "лепесток". Подорвался легковой автомобиль, к счастью, обошлось без жертв.
В Каменке-Днепровской Запорожской области ВСУ обстреляли рыбзавод, тяжело ранена женщина, работающая на предприятии.
 
Минные поля на Украине достигли гигантских размеров, таких нет больше нигде в мире, считает председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО «Группа защиты — ЮТТА» Владимир Ткач. По его словам, в зоне спецоперации «используется вся натовская номенклатура»: и кассетные боеприпасы, и дистанционное минирование за счет дронов, и установка мин в жилых домах и водоемах, маскировка их под игрушки и предметы быта, и "такого гигантского минного поля, как на Украине, нет нигде в мире". Область, которую предстоит разминировать российским службам, простирается на десятки тысяч квадратных километров, в неё входят новые и приграничные территории. По мнению Ткача, на разминирование с привлечением десяти тысяч специалистов потребуется минимум десять лет.

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