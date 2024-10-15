Раненые в Белгородской и Запорожской областях; минные поля на Украине назвали уникально большими

гигантских размеров, таких нет больше нигде в мире, считает председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО «Группа защиты — ЮТТА» Владимир Ткач.

По его словам , в зоне спецоперации «используется вся натовская номенклатура»: и кассетные боеприпасы, и дистанционное минирование за счет дронов, и установка мин в жилых домах и водоемах, маскировка их под игрушки и предметы быта, и "т

акого гигантского минного поля, как на Украине, нет нигде в мире".

Область, которую предстоит разминировать российским службам, простирается на десятки тысяч квадратных километров, в неё входят новые и приграничные территории. По мнению Ткача, на разминирование с привлечением десяти тысяч специалистов потребуется минимум десять лет.

Минные поля на Украине достигли