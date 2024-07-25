Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской области

Один человек погиб
, ещё два мирных жителя ранены при украинском обстреле Шебекина в Белгородской области. Повреждены два многоквартирных дома. В Октябрьском дрон сбросил боеприпас на легковой автомобиль, ранен
водитель. В Новом ударом дрона ранен
мирный житель, повреждён легковой автомобиль. В Вознесеновке ударом дрона повреждён
автобус, в Муроме - частный дом. В Борисовке повреждены
три легковых автомобиля и частный дом.
В Курске обломки беспилотников повредили
шесть частных домов и автомобиль, на одной улице отсутствует электричество, повреждена газовая труба.