 

Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской области

Один человек погиб, ещё два мирных жителя ранены при украинском обстреле Шебекина в Белгородской области. Повреждены два многоквартирных дома. В Октябрьском дрон сбросил боеприпас на легковой автомобиль, ранен водитель. В Новом ударом дрона ранен мирный житель, повреждён легковой автомобиль. В Вознесеновке ударом дрона повреждён автобус, в Муроме - частный дом. В Борисовке повреждены три легковых автомобиля и частный дом. 
В Курске обломки беспилотников повредили шесть частных домов и автомобиль, на одной улице отсутствует электричество, повреждена газовая труба.
В Брянской Суземке нарушено энергоснабжение. 
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