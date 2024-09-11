В Белгородской области сошёл с рельсов грузовой поезд, Энергодар без электричества, в ДНР раненые

Город Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, и окрестные населенные пункты остались без электричества
из-за повреждения линии электропередачи.
После того, как в Белгородской области, на перегоне Новый Оскол - Волоконовка, сошёл с рельсов
грузовой поезд, возбуждено уголовное дело о теракте.
В Горловке, ДНР, из-за сброса боеприпаса с беспилотника возле городского супермаркета, ранен
мирный житель. Также в Горловке украинцы атаковали дроном
пожарных, которые тушили загоревшийся при предыдущей атаке автомобиль. Ранее сообщалось о ранении двух мужчин в Петровском районе Донецка.
На участке автодороги Лисичанск - Приволье украинский дрон атаковал
почтовый автомобиль, сотрудники "чудом остались живы, вовремя покинув транспортное средство". Подразделения ВСУ за сутки более 150 раз
ударили из беспилотников под Кременной в ЛНР.