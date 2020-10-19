 

В 2021 году появятся именные стипендии для студентов-историков

Фонд "История Отечества" в 2021 году учредит именные стипендии для студентов-историков и окажет помощь в создании международных исторических школ. 
 
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин: 
 
"В следующем году планируется сохранить традиционные направления поддержки, а также учредить именные стипендии фонда для талантливых студентов-историков. Кроме того, за счет средств фонда будет вестись подготовка международных исторических школ для зарубежных русистов и иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Продолжится и начатая в этом году работа по сохранению, изучению и туристическому использованию объектов, связанных с оборонительными линиями Российского государства XVI-XVIII веков, прежде всего Белгородской засечной черты".
 
Фонд "История Отечества" - некоммерческая организация, созданная по указу президента Российской Федерации от 6 апреля 2016 года. Основной целью фонда является популяризация российской истории в РФ и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций, поддержка программ исторического просвещения.
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