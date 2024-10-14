 

Россия в тройке лидеров по экспорту сельхозпродукции, но лишь 16-я по выручке

 

По итогам 2023 года Россия вошла в тройку лидеров по объемам экспортируемой за границу агропродукции, однако в денежном выражении сильно проигрывает своим ключевым конкурентам. Глава Министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут объяснила, что в прошлом году отечественные аграрии вывезли за рубеж в общей сложности 103 миллиона тонн продовольствия на сумму 43,5 миллиарда долларов, но у конкурентов РФ выручка от агроэкспорта заметно выше. «В тоннаже мы в тройке, а в деньгах, получается, мы на 16-м месте».

За шесть лет (с 2018 по 2023 год) суммарные объемы российского агроэкспорта увеличились в общей сложности на 25 миллионов тонн — с 78 до 103 миллионов. Доходы от вывоза российского продовольствия за этот период выросли на 18,5 миллиарда долларов — с 25 до 43,5 миллиарда. Но президент РФ Владимир Путин поставил цель нарастить вывоз из страны продуктов питания в полтора раза к 2030 году, для этого российским аграриям придётся экспортировать 122 миллиона тонн продукции на сумму 55,2 миллиарда долларов. Лут призвала отечественных агроэкспортеров отправлять за рубеж более дорогостоящую продукцию.


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