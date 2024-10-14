«АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z» разместил фотодокументацию, подтверждающую, что в ВСУ, в том числе на территории Курской области, воюют не только наёмники, но и штатные американские военные.

Все они — члены экипажа БМП "Страйкер"

, которая была недавно уничтожена в Глушковском районе Курской области, отмечает канал.

Иностранные наемники уже встречались российским военнослужащим, «но штатные американские вояки — нет».