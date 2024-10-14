 

Погибшие и раненые в Белгородской области и ЛНР, в Курской области нашли штатных американских военных

Четыре мирных жителя ранены в результате удара украинцев по рынку в Кременной (ЛНР).
В Белгороде в больнице скончалась мирная жительница, раненная 12 октября при атаке украинского дрона на село Устинка. Также накануне погиб мирный житель в Отрадном.
Из Курской области, где бои идут уже больше двух месяцев, эвакуированы 112 000 жителей. При этом около 40 000 либо отказались покидать свои дома, либо уже успели вернуться в них. Телеграм-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z» разместил фотодокументацию, подтверждающую, что в ВСУ, в том числе на территории Курской области, воюют не только наёмники, но и штатные американские военные. Все они — члены экипажа БМП "Страйкер", которая была недавно уничтожена в Глушковском районе Курской области, отмечает канал. Иностранные наемники уже встречались российским военнослужащим, «но штатные американские вояки — нет».

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, убитые и раненые в Белгородской области и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Херсонской области, раненые в Курской и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые на Кубани и в Белгородской области
» Семья из 5 человек убита в Курской области украинским дроном, раненые в Белгородской, Курской, Запорожской областях, ДНР, Севастополе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Неколония, или Туда и обратно

Неколония, или Туда и обратно

Загадки Октября 1993 года

Загадки Октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

“Империя. Справедливость. Русский национализм.” По итогам восстания октября 1993 года

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Многослойность многополярности мира, которую не видят США.

Не рожай, убьёшься !

Не рожай, убьёшься !

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

За пределами кино. Книга рецензий Егора Холмогорова

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ФАС предписала МТС передать в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода

  • 12:40
  • 207

Философия и психопатология нашей эпохи в художественном фильме «Режиссер мозга»

  • 12:31
  • 175

Погибшие и раненые в Белгородской области и ЛНР, в Курской области нашли штатных американских военных

  • 10:48
  • 374

80% россиян думают, что в России слишком много мигрантов; Минтруда считает, что патентная модель изжила себя

  • 10:37
  • 230

Мошенники используют ИИ, чтобы имитировать голоса детей и просить о помощи

  • 19:12
  • 290

Церковь Англии выплатит чернокожим миллиард фунтов репараций, но недовольные уже нашлись

  • 18:48
  • 308
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru