В Белгороде в больнице скончалась
мирная жительница, раненная 12 октября при атаке украинского дрона на село Устинка. Также накануне погиб
мирный житель в Отрадном.
Из Курской области, где бои идут уже больше двух месяцев, эвакуированы 112 000 жителей
. При этом около 40 000 либо отказались покидать свои дома, либо уже успели вернуться в них. Телеграм-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z» разместил фотодокументацию, подтверждающую, что в ВСУ, в том числе на территории Курской области, воюют не только наёмники, но и штатные американские военные. Все они — члены экипажа БМП "Страйкер", которая была недавно уничтожена в Глушковском районе Курской области, отмечает канал. Иностранные наемники уже встречались российским военнослужащим, «но штатные американские вояки — нет».