 

Церковь Англии собирается заплатить 100 млн фунтов за работорговлю

Церковь Англии объявила о выделении £100 млн (8 млрд 385 млн рублей) в течение девяти лет для исправления "ошибок прошлого" -- имеется в виду связь некоторых деятелей церкви с работорговлей. 

"Я глубоко сожалею об этих связях", - заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Предполагается, что большая часть выделенных средств будет направлена в новый инвестиционный фонд, призванный обеспечить "более справедливое будущее" для "сообществ, в прошлом пострадавших от рабства". Церковь профинансирует исследования истории работорговли и проведение тематических выставок. 

Государственная христианская церковь Англии впервые признала свои исторические связи с работорговлей в 2020 году. 

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APN.ru