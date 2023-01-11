Церковь Англии собирается заплатить 100 млн фунтов за работорговлю

Церковь Англии объявила о выделении £100 млн (8 млрд 385 млн рублей) в течение девяти лет для исправления "ошибок прошлого" -- имеется в виду связь некоторых деятелей церкви с работорговлей.

"Я глубоко сожалею об этих связях", - заявил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Предполагается, что большая часть выделенных средств будет направлена в новый инвестиционный фонд, призванный обеспечить "более справедливое будущее" для "сообществ, в прошлом пострадавших от рабства". Церковь профинансирует исследования истории работорговли и проведение тематических выставок.

Государственная христианская церковь Англии впервые признала свои исторические связи с работорговлей в 2020 году.