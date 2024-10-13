 

Древние славяне: культура «быстрого реагирования»

В каких условиях формировался менталитет и уклад жизни славян?

 

Вероятно, древнейшие славяне объединялись в родственные сети коллективов выживания (роды и племена). Во главе их стояли старейшины и вожди. Вожди, возможно, были прежде всего, жрецами. Они должны были обеспечивать плодородие и были связаны с культом солнца. Возможно, локальные группы славян объединялись в сложные вождества.

 

Очередной европейский неофеодализм в частности, воплотился в Великом переселении народов. Оно способствовало формированию известной нам исторической специфики славян. Вероятно, с 3 в. н. э. набирает силу славянская дружинная культура, князья - лидеры дружин постепенно сменяют священных вождей в качестве лидеров. Об этом, в частности, повествуют русские былины, в которых государь ничего не может сделать без помощи богатырей. Скорее всего, славянский священный вождь мог опираться лишь на свой авторитет и выполнение значимых для общества обрядов. Он не располагал многочисленной группой личных сторонников и, тем более, воинов. Другое дело - предводитель дружины.

У славян, которые уходят на север от нашествия гуннов, формируется пражско - корчакская культура. Возможно, в этот период распадаются прежние роды и племена и формируются общины без первобытности, которые образовывались уже по территориальному принципу. В них входили большие семьи —задруги.

 

В целом формируется уклад жизни, приспособленная к частым и резким переменам. Одной из них стало похолодание климата, которое привело к новому переселению славян в 6 — 8 веках нашей эры, на этот раз - преимущественно на юг, где освободились огромные массивы земель, на которых обитали народы, ушедшие в тёплые земли Римской империи.

 

Широко распространяются славянские археологические культуры (Пражско корчакская, Пеньковская). Для них характерны в целом характерны небольшие селища, состоявшие из полуземлянок. Большинство поселений не были укреплены. Городища же очень часто имели не жилой, а культовый характер.

 

Погребальный обряд чаще всего представлял из себя трупосожжение с малым количеством инвентаря или вообще без него.

 

Ремесленные изделия отличались простотой (например, горшки, изготовленные без применения гончарного круга, которые часто никак не украшались). Но в кладах Пеньковской культуры нередко встречались яркие, но лёгкие и компактные изделия в степном духе…

 

Одновременно у славян уже было пашенное земледелие, земледельческо-скотоводческое хозяйство было достаточно разнообразным и развитым.

Письменные источники, например, византийские, говорят о постоянных миграциях славян, их частых конфликтах с другими народами, где они являлись то нападающей, то обороняющейся стороной, о развитых у славян навыках партизанской войны и боя на воде. Великое переселение народов то возносило различные славянские общности к вершинам военно- политического успеха, то отбрасывало едва ли не к рабскому состоянию ( например, покорённых дулебов в отношении аварского каганата).

 

И данные археологии, и письменных источников говорят об отсутствии стабильности и постоянных изменениях. Именно к ним был приспособлен уклад жизни. Например, небольшие неукреплённые селища, состоявшие из полуземлянок, легко можно было основывать и относительно безболезненно бросать. У славянина было немного громоздких ценных вещей, которые надо было нести собой. Активное использование лодок и небольших судов помогало славянам быстро передвигаться по рекам или морским путём.

 

Отдельные группы славян, пусть и совсем небольшие, стремились к самостоятельности и автономии. Отдельные самостоятельные группы на достаточно больших и труднодоступных территориях могли избежать неприятностей, в очередной раз обрушившихся на их соплеменников, быстро поменять место жительства и «перегруппироваться».

 

Такой образ жизни способствовал развитию у славян сильного, гибкого рационального интеллекта, способности иметь дело с новым и незнакомым, умению действовать по обстоятельствам, легко менять свои планы и поведение. Древние славяне жили в мире Великого переселения, где не было стабильных и постоянных сообществ, отношений между людьми. Отсюда внимание славянина к отдельному, единичному и неповторимому. Отсюда, например, гибкость и способность к внутреннему разнообразию русского языка, его способность к передаче неповторимых нюансов.

 

Но для славян существовала и сфера неизменности, постоянства, нерасчленённости и единства. Которая жестко и последовательно противопоставлялась крайней изменчивости земного мира. Это была сфера сакрального, потусторонний мир.

 

Например, на городищах отчётливо культового назначения обычно разрозненные славяне собирались вместе. Погребальный инвентарь был в среднем крайне скудным. Хотя, как мы знаем из письменных источников, древние славяне нередко выступали в роли успешных завоевателей. Просто мир иной, видимо, последовательно противопоставлялся в их сознании миру земному. И материальные предметы там были попросту не нужны.

Таким образом, мы можем предположить, что древним славянам было присуще в их мировосприятии и социальной жизни ориентация на изменчивость и единичность, жесткое противопоставление священного и мирского.

 

Для русских ситуация продолжения Великого переселения сохранялась весьма долго и после «официального» завершения такового. И при всём существенном отличии русских от древнейших славян, у нас сохраняется ориентированность на индивидуальное, единичное и изменчивое ( те же «русский авось» и русская находчивость, креативность). А также на жесткое разделение священного и мирского.

 

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