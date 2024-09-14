Неофеодализм: социальная политика

Возможно, при неофеодализме часть людей сможет рассчитывать на помощь своих коллективов выживания и их сетей. Это будут, прежде всего, помощь родственников. А также соседей, односельчан.

Порой, люди смогут рассчитывать на помощь государственных либо коммерческих структур, отказываясь от тех или иных прав и свобод. Может быть, объём помощи будут зависеть от объёма уступленных прав. В некоторых случаях помощь людям, социальная политика будет передана под контроль искусственному интеллекту и осуществляться роботами.

Вероятно, будут предприниматься попытки создавать социалистические и коммунистические сообщества, ориентированных в той или иной степени на социальное равенство, централизованное распределение ресурсов. Наверное, в них будет весьма разный уровень благополучия, гарантированных социальных прав и свобод. От нищеты и тоталитаризма до попыток создавать некие «общины равных» с достатком среднего уровня.