В Британии нет денег на лечение рака и больных зубов, но есть - на психотерапию священников из этнических меньшинств

Более четырех из пяти фондов Национальной службы здравоохранения (NHS) подвергают онкологических больных риску смерти или причинения им серьёзного вреда из-за несвоевременного оказания им медицинской помощи.
Предполагается, что больницы должны оказать помощь 85 процентам пациентов в течение 62 дней после получения срочного направления, чтобы максимально увеличить шансы на выживание.
Но последние данные Национальной службы здравоохранения Англии показали
, что 123 фонда - 82,5% от общего числа - не достигают этого целевого показателя. Каждый месяц задержки с началом лечения рака обычно снижает шансы на выживание на 10%.
Британская стоматологическая ассоциация заявила
, что стоматология NHS "фактически прекратила свое существование" для новых пациентов. 96,9% людей, которые пытались посетить нового стоматолога в Англии в прошлом месяце, не смогли этого сделать. В Уоррингтоне (Чешир) более ста человек стояли в очереди к стоматологу с половины третьего утра, но лишь 3% из них получили запись. Из тех, кто остался без помощи бесплатного стоматолога, лишь 11% обратились к платному. Кризис британской стоматологии развивается стремительно со времени ковидопандемии, когда большая часть дантистов перестала работать (мотивируя это опасностью заразиться).
Англиканская церковь будет предлагать своим священникам из числа этнических меньшинств психотерапию
, чтобы они могли "исцелиться от травм, полученных из-за расизма и дискриминации".