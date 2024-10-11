 

В Британии нет денег на лечение рака и больных зубов, но есть - на психотерапию священников из этнических меньшинств

Более четырех из пяти фондов Национальной службы здравоохранения (NHS) подвергают онкологических больных риску смерти или причинения им серьёзного вреда из-за несвоевременного оказания им медицинской помощи. Предполагается, что больницы должны оказать помощь 85 процентам пациентов в течение 62 дней после получения срочного направления, чтобы максимально увеличить шансы на выживание. Но последние данные Национальной службы здравоохранения Англии показали, что 123 фонда - 82,5% от общего числа - не достигают этого целевого показателя. Каждый месяц задержки с началом лечения рака обычно снижает шансы на выживание на 10%.
 
 
Британская стоматологическая ассоциация заявила, что стоматология NHS "фактически прекратила свое существование" для новых пациентов. 96,9% людей, которые пытались посетить нового стоматолога в Англии в прошлом месяце, не смогли этого сделать. В Уоррингтоне (Чешир) более ста человек стояли в очереди к стоматологу с половины третьего утра, но лишь 3% из них получили запись. Из тех, кто остался без помощи бесплатного стоматолога, лишь 11% обратились к платному. Кризис британской стоматологии развивается стремительно со времени ковидопандемии, когда большая часть дантистов перестала работать (мотивируя это опасностью заразиться).

 
Англиканская церковь будет предлагать своим священникам из числа этнических меньшинств психотерапию, чтобы они могли "исцелиться от травм, полученных из-за расизма и дискриминации".
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