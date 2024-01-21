Система здравоохранения Британии закупила экологичные машины скорой помощи, и они оказались небезопасны для водителей и пациентов
- 21.01.2024, 11:33,
- Новости
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Национальная служба здравоохранения (NHS) Британии закупила новые, экологичные автомобили скорой помощи марки "Фиат", но внезапно оказалось
, что парамедики с сорок пятым и более размером ноги не могут ими безопасно управлять, в особенности при превышении скорости, которая случается на такой работе. А поскольку среди парамедиков немало крупных мужчин, это привело к простою значительного числа новых автомобилей в течение многих часов, когда их дожидаются пациенты. Кроме того, в новых машинах скорой помощи недостаточно места для парамедиков, которые находятся непосредственно рядом с пациентом. Зато они более экологичны, чем старые "Мерседесы".