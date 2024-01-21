 

Система здравоохранения Британии закупила экологичные машины скорой помощи, и они оказались небезопасны для водителей и пациентов

Национальная служба здравоохранения (NHS) Британии закупила новые, экологичные автомобили скорой помощи марки "Фиат", но внезапно оказалось, что парамедики с сорок пятым и более размером ноги не могут ими безопасно управлять, в особенности при превышении скорости, которая случается на такой работе. А поскольку среди парамедиков немало крупных мужчин, это привело к простою значительного числа новых автомобилей в течение многих часов, когда их дожидаются пациенты. Кроме того, в новых машинах скорой помощи недостаточно места для парамедиков, которые находятся непосредственно рядом с пациентом. Зато они более экологичны, чем старые "Мерседесы". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В ЕАО коллектив станции скорой помощи отказался делать прививку от ковида и уволился
» За непропуск «скорой помощи» водителям грозит 4 года тюрьмы
» Работники скорой во Владикавказе устроили забастовку
» Готовясь к приватизации Скорой Помощи, Минздрав РФ подготовился улучшить статистику путём смягчения нормативов
» Проект "частной Скорой помощи" признали успешным
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Очень странное решение Верховного суда

Очень странное решение Верховного суда

Все ушли из ада

Все ушли из ада

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Гениальная ленинская идея и догорающий сад

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Всё же, несколько моментов.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Об увольнении Черняева. Придётся высказаться.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

18 человек погибли, 13 ранены при украинском обстреле Донецка в воскресенье

  • 12:02
  • 119

Система здравоохранения Британии закупила экологичные машины скорой помощи, и они оказались небезопасны для водителей и пациентов

  • 11:33
  • 121

Выросла выдача ипотеки на частные дома, россияне смогут отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

  • 10:24
  • 153

Пожар на терминале в Усть-Луге, в Херсонской области погибли двое

  • 10:17
  • 161

Как нам поступить с мумией Ленина и его истуканами

Глава Агентства ЕС по контролю границ заявил, что закрыть границы для мигрантов невозможно

  • 19:49
  • 329
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru