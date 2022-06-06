Уполномоченная по правам человека в РФ рассказала о жалобах на принудительную ковидовакцинацию

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2021 году получила 242 жалобы на принуждение работников к ковидовакцинации со стороны работодателя:
"Участились жалобы граждан на ограничение доступа в здания органов публичной власти в связи с введенными ограничениями, направленными на борьбу с распространением коронавируса, в том числе на запрет посещения МФЦ при отсутствии QR-кода, предоставляемого после вакцинации или отрицательного ПЦР-теста", -- добавила Москалькова, не называя конкретного числа.
Ещё 546 жалоб были связаны с введением куар-кодов.