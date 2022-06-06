 

Уполномоченная по правам человека в РФ рассказала о жалобах на принудительную ковидовакцинацию

 

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2021 году получила 242 жалобы на принуждение работников к ковидовакцинации со стороны работодателя:

"Новой масштабной темой стали жалобы на понуждение работников к вакцинации от COVID-19. В 2021 году поступили 242 такие жалобы. Заявители выражали несогласие с обязательной вакцинацией, указывали на нарушение трудовых прав в связи с отстранением от работы тех, кто не был вакцинирован".

"Участились жалобы граждан на ограничение доступа в здания органов публичной власти в связи с введенными ограничениями, направленными на борьбу с распространением коронавируса, в том числе на запрет посещения МФЦ при отсутствии QR-кода, предоставляемого после вакцинации или отрицательного ПЦР-теста", -- добавила Москалькова, не называя конкретного числа. 

Ещё 546 жалоб были связаны с введением куар-кодов. 


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