Уполномоченная по правам человека заявила о приоритете коллективного права над личным

"Сегодня можно уже сказать с уверенностью (по крайней мере, мне так кажется), что сформировалось такое понятие, как "ковидные права". И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека. Очень важно понять, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире".

В связи с этим Москалькова считает, что ковидорегуляции "имеют право на существование, на такой подход".