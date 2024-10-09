 

Мигранты хотят, чтобы их "дружинники" контролировали силовиков; мигрант надругался над 11-летней и сказал, что считал, будто ей 18


В Братске и Тюмени мигранты хотят выдвинуть собственных "дружинников" и контролировать работу российских силовых структур. В Братске эту идею через протаскивает таджикская диаспора, во главе которой - член общественного совета при местном управлении МВД. В МВД отметили, что дружинниками не могут стать люди, имеющие иностранное гражданство.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что до конца осени в Думе всё же намерены рассмотреть пакет из пяти законопроектов по борьбе с незаконной миграцией. В частности, депутаты предполагают поднять сроки за организацию такой миграции, бороться с фиктивными браками и признать совершение преступления мигрантом отягчающим обстоятельством.

В Москве педофил из Киргизии надругался над одиннадцатилетней девочкой и заявил, будто он думал, что ей уже восемнадцать. Ранее в Челябинске смягчили наказание таксисту-мигранту, который изнасиловал шестнадцатилетнюю и убедил суд, что считал девушку совершеннолетней.
В Германии девушки боятся выходить на улицы из-за мигрантов, которые "подходят и лапают, а потом улыбаются", наказать их за это практически невозможно. Восемнадцатилетняя немецкая девушка, которую изнасиловали два афганских мигранта, спустя три года смогла довести дело до суда, и в суде насильники улыбались, слушая её показания.

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