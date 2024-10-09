Мигранты хотят, чтобы их "дружинники" контролировали силовиков; мигрант надругался над 11-летней и сказал, что считал, будто ей 18

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

, что до конца осени в Думе всё же намерены рассмотреть пакет из пяти законопроектов по борьбе с незаконной миграцией. В частности, депутаты предполагают поднять сроки за организацию такой миграции, бороться с фиктивными браками и признать совершение преступления мигрантом отягчающим обстоятельством.