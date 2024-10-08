Проблема извращений переговорного процесса в современном мире

Осмысление происходящего, в частности, осмысление прока от переговорного процесса, в наше время возможно только в рамках постмодернистской философии, основные положения которой разработаны на Западе прогрессивными философами мира (см. Р. Р. Гарифуллин, Основы постмодернистской психологии, 2015, Изд-во "Бриг").

В эпоху постмодернизма практически все Сущности (любой сферы от политики, экономики, науки, спорта и др. до религии) извращены, в том числе и извращены общественные институты и субъекты мира, в том числе, государственные институты мира. Переговоры, то есть, коммуникации между ними это лишь некая сторона этих институтов. Поэтому извращением заполнены и коммуникации, то есть, переговоры.

Хабермас как-то с надеждой и оптимизмом говорил о важной роли коммуникаций в мире. Но он и не предполагал, какого уровня извращений и когнитивных искажений достигнут коммуникации.

Таким образом, проблема извращений переговорных процессов для субъектов мира в эпоху постмодернизма стала более опасной проблемой, по сравнению с проблемой ядерного апокалипсиса. Она первичнее, увы! Пока эти извращения являются инструментом и технологиями США (Гегемона), который и заложил основы эпохи постмодернизма (см. Ж. Бодрийар "Америка").

Манипуляции с минскими и стамбульскими переговорами являются лишь вершиной айсберга манипулятивных переговорных процессов, задаваемых Западом и Гегемоном. Поэтому сейчас, вероятнее всего, будут некие передышки Запада и США с целью дальнейшего продолжения игры на экономическое и военно-политическое поражение России. Тем боле, уже накопилось много фактов и документов о таких планах Запада, которые раньше были лишь дискуссионными. Сейчас распространяется тлетворный блеф о том, что Западу якобы не нужно разрушение России. Это одурманивание общественного мирового мнения.

Украина в рамках вышеприведённого осмысления является жертвой США и Запада. И это уже миром воспринимается многими странами как очевидный факт! Мир будут, увы, изменять не переговоры, а действия. И в этом ужас нашей планеты. Есть одна надежда - это основательная трансформация гегемонии США, на основании каких-то воспитательных процессов стран всего мира. Но как это произойдёт? Вот вопрос.

А тем временем, согласно некоторым западным СМИ, в Киеве «за закрытыми дверями» идут разговоры о сделке с Москвой, по которой Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.

Украинские чиновники переживают, что им не хватит личного состава, огневой мощи и западной поддержки. В рамках обсуждаемого мирного соглашения Россия сохранит контроль над территориями, но ее суверенитет над ними признан не будет.

При этом остальная часть Украины получит разрешение на то, чтобы присоединиться к НАТО или получить эквивалентные гарантии безопасности. Уточняется, что этот сценарий будет схож с тем, как интегрировалась Западная Германия с Евросоюзом во времена холодной войны.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости урегулирования конфликта на Украине. Для этого он предложил созвать конференцию с участием России.

Пусть обсуждают... Но осмысление ситуации дано уже выше. И только на основании этого осмысления Россия должна строить своё будущее.