Продавец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Основателя *"Телеграма" Павла Дурова после задержания во Франции, отправили под стражу, предъявив ему многочисленные обвинения. По информации СМИ, предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Уточняется, что претензия местных властей кмессенджеру связана сзашифрованными сообщениями. «На протяжении многих лет это стало платформой номер один для организованной преступности», — отметил следователь.





Для того, чтобы проанализировать ситуацию Павла Дурова необходимо принять, что все мы продолжаем жить в эпоху постмодернизма.





В эпоху постмодернизма, сущность которой стала зависеть не только от глобализации одной эгоистической валюты (доллара), но и от глобализации коммуникаций, то есть, от глобализации социальных сетей, возник новый мировой феномен, которого никогда не было в истории человечества. Этот феномен связан с тем, что появился эгоистичный международный субъект, по сути, предприниматель мирового уровня, который решил помазать всю мировую экономику одной зелёной краской и организовать мнимое разнообразие мира, состоящее из одного и того же - доллара.





Философ-постмодернист Жан Бодрийар называл это Адом Того же Самого. Так была сформирована кровеносная глобальная система мира, по которой начала течь "зеленая кровь" доллара и в Мир пришёл гегемон, роль которого исполняют США.





Прошло время и гегемон в лице нескольких предпринимателей, продолжил эту глобализацию и построил глобальную "нервную систему мира" - Интернет. И уже в рамках него появились глобальные коммуникаторы и владельцы мировых социальных сетей. Одним из которых оказался Павел Дуров.





Теперь мир объединился настолько, что у всех людей появилась возможность знать друг о друге, представлять себя друг другу и миру. И уровень этой представленности стал зависеть не только от талантов и деструктивности людей планеты, но и от финансовых возможностей участников. Это превратилось в особый коммуникационный "кислород" всего мира. А без кислорода жизнь невозможна. И этот глобальный "кислород" стали продавать.





Таким образом, предпринимательство пришло в сферу главного и глобального "кислорода" мира - глобальных мировых коммуникаций. Это совершенно иной глобальный продукт, так как эти глобальные продукты связаны с проникновением в социальные внутренности всего мира и в механизмы этих внутренностей, уходящие в проблемы национальной безопасности.





Конечно, позднее, когда с помощью чипов, наши мозги будут подключены к Интернету, возникнет ещё более опасная проблема (см. монографию Р.Р. Гарифуллин, «Основы постмодернистской психологии», 2015). И там тожевозникнут свои предприниматели. Но до этого к счастью нам пока далеко, хотя Илон Маск уже идёт к этому.





Вывод один: очевидно, что за предпринимателями в сфере продажи глобального "кислорода", в частности, "кислорода" коммуникаций нужен контроль.





Представьте себе, что в мире появятся эгоистичные предприниматели, которые будут регулировать поступление океанического кислорода в страны всего мира. Кому-то больше, а кому-то меньше. Это будет ужас!





К счастью, гегемон пока океанический кислород не трогает, но при этом уже есть технолого-экологические инструменты в в этой связи, позволяющие улучшать экологические условия одних стран и ухудшать у других. Кстати, с поступлением долларов тоже самое. Даже «краны» выключения долларов появились в виде американских санкций. Всё это сложнейшая проблема экологии природы, экологии человека и общества, экологии экономики и иных экосистем.





Но есть некий "кислород" правды и истины, который якобы нельзя перекрывать. При этом любой философ вам скажет, что философская проблема правды, истины и объективности - наимутнейшая тема, с помощью которой манипулируется весь мир.





Гегемон играет на этой мутной теме. Имеет ли Павел Дуров целостное осмысление происходящего, контуры которого мною обозначены выше? Или он близорук как технарь в сфере информационных технологий?





От этого будет зависеть его судьба. Итак, что мы имеем на сегодняшний день в отношении предпринимателя в сфере продажи коммуникационного "кислорода" Павла Дурова.





ЕС от *Telegram требует централизованного, управляемого и автоматизированного подхода к модерации контента:





- Усиление мер по выявлению незаконного контента (критерии будет устанавливать ЕС), где *Telegram должен будет разработать более эффективные алгоритмы и системы для автоматического обнаружения потенциально незаконного контента.

- Ускорение процесса удаления, в рамках которого DSA требует от платформ быстрого реагирования на уведомления о незаконном контенте.

- Прозрачность процессов модерации. *Telegram должен будет регулярно публиковать отчеты о своих действиях по модерации.

- Сотрудничество с «доверенными сигнализаторами». DSA вводит концепцию «доверенных сигнализаторов» — организаций, которые могут помочь в выявлении незаконного контента.





Для того, чтобы стать публичным в юрисдикции США и союзников (Европа, Япония, Корея, Австралия, Канада, Сингапур и т. д.), *Telegram придется играть по правилам системы, а значит:





- Открыть прямой шлюз обмена данными со спецслужбами США и коллективного Запада.

- Ввести строгие процедуры модерации и фильтрации контента.

- Раскрыть чувствительную информацию о структуре экосистемы *Telegram, методах сбора, хранения и обработки информации и внедрить частичную деанонимизацию пользователей.

- Раскрыть бизнес-модель *Telegram и еще сотни других требований для публичных компаний.





Дуров не стал играть по правилам США, проводя независимую политику, лишившись миллиардов и возможно ещё и свободы. То есть, эгоистичный мировой субъект гегемон (США) решил взять под колпак другого более мелкого эгоистичного субъекта Павла Дурова.





То, что Дуров не смог сторговаться или договориться с международными субъектами - это не его проблема. Это проблема конкуренции этих международных субъектов. Тем более, сейчас эти международные субъекты находятся в фазе неопределённости, вызванной трансформацией миропорядка и противостояния западных и незападных стран. Кстати, незападные страны уже постепенно отторгают эту уродливую глобализацию, управляемую гегемоном, так как эта замануха может дорого обойтись.





Дуров понял одно, что глобализация в той сфере, в которую он влез как предприниматель, связана с проблемой его выживания как предпринимателя и как человека. Глобальная продажа коммуникационного "кислорода" - это ключевая зона общемирового конфликта, от которого будет зависеть судьба мира.

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*Телеграм (*Telegram) – входит в перечень запрещённых мессенджеров на территории РФ с 2023 года.







