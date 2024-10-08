ВЦИОМ: 78% опрошенных пользуются Ютубом каждый день

По данным
Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% опрошенных (тех, кто смотрит видео в интернете) пользуются Ютубом каждый или почти каждый день. 59% пользуются ВК Видео - это ближайший "преследователь" Ютуба. Рутуб каждый день смотрят 43% пользователей. При этом с начала августа Ютуб в России - как минимум, на стационарных устройствах - официально замедлен так, что смотреть видео стало невозможно. В опросе ВЦИОМа (опубликован 8 октября, когда проведён - непонятно) об этом даже не упоминается. Кремль, тем не менее, продолжает
пользоваться Ютубом, и прочие желающие тоже так или иначе продолжают
это делать.