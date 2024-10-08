 

ВЦИОМ: 78% опрошенных пользуются Ютубом каждый день

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% опрошенных (тех, кто смотрит видео в интернете) пользуются Ютубом каждый или почти каждый день. 59% пользуются ВК Видео - это ближайший "преследователь" Ютуба. Рутуб каждый день смотрят 43% пользователей. При этом с начала августа Ютуб в России - как минимум, на стационарных устройствах - официально замедлен так, что смотреть видео стало невозможно. В опросе ВЦИОМа (опубликован 8 октября, когда проведён - непонятно) об этом даже не упоминается. Кремль, тем не менее, продолжает пользоваться Ютубом, и прочие желающие тоже так или иначе продолжают это делать.
 
С 8 октября вступает в силу закон, вводящий наказание для бойцов Вооруженных сил России за ношение смартфонов в зоне специальной военной операции, оно считается грубым дисциплинарным проступком. При этом пользоваться смартфонами можно, если устройства используются для выполнения обязанностей «в порядке, установленном нормативными правовыми актами». Здесь можно прочесть, как бойцы СВО получают минимально необходимые знания из ютуб-роликов.
 

 
 


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