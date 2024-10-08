ВЦИОМ: 78% опрошенных пользуются Ютубом каждый день

, вводящий наказание для бойцов Вооруженных сил России за ношение смартфонов в зоне специальной военной операции, оно считается грубым дисциплинарным проступком. При этом пользоваться смартфонами можно,

если устройства используются для выполнения обязанностей «в порядке, установленном нормативными правовыми актами». Здесь можно прочесть, как бойцы СВО получают минимально необходимые знания из ютуб-роликов.