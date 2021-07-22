 

За "Единую Россию" готовы проголосовать 28-40% россиян

 

В зависимости от формы опроса, 30% или 40% опрошенных россиян, которые уже приняли решение участвовать в сентябрьских выборах, намерены голосовать за "Единую Россию". Руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов пояснил:

"В группе строгого участия, то есть среди тех, кто выразил уверенность в том, что примет участие [в голосовании]... показатель "Единой России" составил 40% в квартирном опросе, а в телефонном опросе - 30%".

По мнению Мамонова, разница в результатах может быть связана с тем, что при квартирном опросе респонденту показывали карточки, в которых указывались фамилии кандидатов из общефедеральной части списков партий.

При этом говоря о поддержке партий среди всех потенциальных избирателей, Мамонов отметил, что "лидерские позиции сохраняет "Единая Россия", она набирает 28% от всех опрошенных". "На втором-третьем местах - КПРФ и ЛДПР с результатом 11-13% (в квартирном опросе КПРФ и ЛДПР набирают по 11% голосов респондентов, в телефонном опросе у КПРФ 13%, у ЛДПР 11%), четвёрку замыкает "Справедливая Россия" с результатом около 6-7%". 

Таким образом, для иных, нежели "ЕР", партий результаты телефонного и квартирного опроса оказались сопоставимы.


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APN.ru