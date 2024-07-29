 

Украинцы атакуют российские регионы, женщины ранены в Белгородской области и ДНР

В Новой Таволжанке Белгородской области женщина и её шестнадцатилетняя дочь ранены в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Дом сильно повреждён, также посечён легковой автомобиль. 
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков осудил чиновников, до сих пор не приступивших к восстановлению 264 разрушенных домов города, хотя деньги на это были выделены полтора месяца назад. 
 
Вагоновожатая ранена в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на трамвай в центре Горловки. Затем ещё одна мирная жительница ранена в Дзержинском районе Горловки.
В Тульской области дрон ВСУ повредил резервуар газокомпрессорной станции.
В Воронежской области беспилотник повредил коммунальный объект.
19 украинских дронов самолётного типа уничтожены над Курской областью, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областью.
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