В Новой Таволжанке Белгородской области женщина и её шестнадцатилетняя дочь ранены
в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Дом сильно повреждён, также посечён легковой автомобиль.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков осудил
чиновников, до сих пор не приступивших к восстановлению 264 разрушенных домов города, хотя деньги на это были выделены полтора месяца назад.
Вагоновожатая ранена
в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на трамвай в центре Горловки. Затем ещё одна мирная жительница ранена
в Дзержинском районе Горловки.
В Тульской области дрон ВСУ повредил
резервуар газокомпрессорной станции.
В Воронежской области беспилотник повредил
коммунальный объект.
19 украинских дронов самолётного типа уничтожены
над Курской областью, девять — над Белгородской, три — над Воронежской, пять — над Брянской и три — над Ленинградской областью.