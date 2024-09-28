 

Иммиграция в США достигла рекордных цифр

Число иммигрантов в США (ими считаются люди, рождённые вне США) в 2023 году достигло рекордных 47,8 млн. За год в США стало на 1,6 млн иммигрантов больше. В 1970 году число иммигрантов в США было в пять раз меньше. Сегодня иммигранты составляют 14,3% от населения США (в 1970 году - 4,7%). 
23% всех иммигрантов приехали в США из Мексики, 6% из Индии, 5% из Китая, 4% с Филиппин, 3% из Сальвадора.
23% иммигрантов находятся в США незаконно.
Большинство иммигрантов живут в Калифорнии, Техасе, Флориде и Нью-Йорке.
54% иммигрантов хорошо говорят по-английски.
41% иммигрантов в США дома говорят по-испански. 
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