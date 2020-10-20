 

За 60 лет число иммигрантов в США увеличилось вчетверо

По данным на 2018 год, в США проживает 44,8 млн иммигрантов (в 1960 году -- 9,7 млн), и они составляют 13,7% всего населения США. Ещё 12% -- "дети иммигрантов", то есть американцы во втором поколении. Если 60 лет назад львиную долю иммиграции в США составляли европейцы, то сегодня это азиаты (28%), мексиканцы (25%) и другие латиноамериканцы (25%). 
 
За последние 40 лет сильно уменьшилось число тех иммигрантов, кто говорит дома по-английски -- с 30% до 17%.
42% иммигрантов говорят дома по-испански, 6% -- по-китайски, 5% -- на хинди.
 
Предполагается, что к 2050 году доля иммигрантов и "детей иммигрантов" в населении США будет 19% и 18% соответственно, то есть 37% населения США будут американцами в первом или втором поколении. 
 

 


 


 

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