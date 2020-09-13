Главные факты о латиноамериканцах в США накануне выборов

Исследовательский центр Пью (Вашингтон) суммировал ключевые факты о проживающих в США латиноамериканцах (латиносах).

1) С 2010 по 2019 год число латиносов в США выросло с 50,7 млн до 60,6 млн.

2) Доля латиносов, имеющих образование, тоже выросла, но не так значительно. "Хотя бы какой-то опыт пребывания в колледже" имеют 41% латиносов старше 25 лет, степень бакалавра или выше -- 17% (в 2010-м году -- 13%).

3) 71% латиносов хорошо говорят по-английски (в 2000 году -- 59%). Эта доля увеличилась в основном за счёт тех латиносов, что уже родились в США, так как среди иммигрантов доля хорошо говорящих по-английски людей изменилась незначительно и составляет лишь 37%.

4) Больше всего среди американских латиносов людей мексиканского происхождения (более 60%).

5) Но сейчас наиболее быстро растёт число тех, кто прибывает из Венесуэлы, Доминиканы, Гватемалы и Гондураса. Мексика и Эквадор показывают наименьший прирост.

6) Четыре из пяти живущих в США латиносов -- граждане США (80%). В 2010-м году -- 74%.

7) Доля латиносов-иммигрантов в США уменьшается, а доля родившихся в США латиносов -- растёт.

8) В 2020-м году в американских выборах смогут принять участие 32 млн латиносов (в 2016-м году -- 27,3 млн).

9) Основной латиноамериканский электорат сосредоточен в пяти штатах США: в Калифорнии (четверть всего латиноамериканского электората, 7,9 млн), в Техасе (5,6 млн), во Флориде (3,1 млн), в Нью-Йорке (2 млн) и Аризоне (1,2 млн). В Калифорнии и Техасе латиносы составляют 30% от всех избирателей штата, а в Нью-Мексико -- 43%; в Аризоне и Флориде -- по 24% и 20% латиноамериканских избирателей соответственно.











