Откуда в США мигранты

Американский Исследовательский центр Пью опубликовал три аналитических материала, из которых видно, что к 1850 году население США формировалось в основном из ирландцев и немцев, и лишь в третью очередь - из британцев; эта тройка стран дала 70% всего новоприбывшего населения США XIX века. К 1920 году в целом ряде штатов восточного побережья США - Нью-Йорке, Вирджинии, Южной Каролине, Джорджии, - а также в Колорадо большинство новоприбывших составляли иммигранты из России; также сохраняется большой приток из Германии, к нему добавилась Италия, и с юга начала просачиваться Мексика. К 2022 году Мексика даёт преимущественный прирост мигрантов почти на всей территории США, половина иммигрантов с 1965 по 2022 год приехали в США из Латинской Америки. Также в целом ряде штатов добавилась Индия.

С 1970 годов в США начинает расти миграция, которую политкорректно называют "неавторизованной" , конкретно - нелегальная. К 2022 году она составляет 3,3% всего населения США и 23% населения США, рождённого за границей. Множество "неавторизованных" иммигрантов поставляет Мексика, в 2022 году число "неавторизованных" мексиканцев в США оценивалось в четыре миллиона, но и все остальные страны совокупно дали почти семь миллионов "неавторизованных" мигрантов.

В настоящее время крупнейшая пятёрка поставщиков иммиграции в США - Мексика, Индия, Китай, Филиппины, Сальвадор.

54% переехавших в США (то есть не родившихся в этой стране) считаются очень хорошо говорящими по-английски.















































