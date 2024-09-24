 

Образование нужно "спрессовать"

Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации и председатель Российского военно-исторического общества, сообщил на мероприятии с молодёжью в Мурманске о возможных сокращениях времени учебных программ. Эти изменения обусловлены современными требованиями.


Образовательные программы в российских школах и вузах могут быть сокращены для более ранней профориентации подростков, по словам помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. "Время диктует сокращение продолжительности среднего образования, то, что у нас 11 лет - это непозволительная роскошь. Будто мы живём с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться, - заявил Мединский ТАСС.

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