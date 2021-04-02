 

Мединский предложил Совету Федерации задуматься, как великоросские земли оказались вне России

 

Бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский 30 марта на заседании Совета Федерации предложил собравшимся подумать, "как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии". Он высказал предположение, что промывание мозгов и навязывание западных ценностей приведёт к тому, что россияне захотят "отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг".

 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал по этому поводу, что слова Мединского -- "научные изыскания", и на повестке дня администрации президента такого вопроса нет. 


 


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APN.ru