 

Акунин рассказал, что он деморализован отсутствием победы Украины, и дал ВСУ совет, как склонять к предательству

Пранкеры Вован и Лексус позвонили писателю Борису Акунину (не включён в список иноагентов) от имени президента Украины Владимира Зеленского. Акунин рассказал пранкерам, как трудно переживает поражения ВСУ: 
"Мы все понимаем, что военной победы скорее всего не будет. <…> Мы все как некое сословие деморализованы и демотивированы этим. В начале был большой энтузиазм, все кинулись помогать Украине. Потом каждый получил тапком по носу и хлюпая уполз в свою нору. И сейчас мы сидим по норам, пыхтим, пишем, потому что от наших оппозиционеров не жду ничего совсем политически".
Акунин также дал советы, как склонять российских военных к предательству: "Сделайте программу помощи релокации дезертирам из российской армии".
Кроме того, Акунин заявил, что попытки украинских ударов беспилотниками по российским городам оправданы:
"Это не вызывает протеста ни у кого из нас, мы очень хорошо это понимаем. Это ваше решение, и вы имеете право абсолютно на все".

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