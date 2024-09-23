"План победы": что привёз Зеленский в Штаты

Зеленский обещал представить свой план Байдену, но, понятно, утечка произошла сразу же по прибытии в Вашингтон, о чём отчиталась The Times. Разумеется, какие-то детали и количественные характеристики будут опубликованы позже, но в целом очертания плана понятны.

Как и заявлялось ранее, план состоит из четырёх пунктов, имеющих оперативный характер. На будущее ориентирован ещё один пункт, который The Times не назван.

Во-первых, Украина и дальше должна получать международную финансовую помощь.

Тут всё очевидно – Украина не в состоянии не только продолжать существовать за свой счёт, но даже и после прекращения боевых действий она не сможет исполнять свои финансовые обязательства ни перед иностранными заёмщиками, ни перед собственным населением.

Особенную обеспокоенность украинских властей вызывает возможная смена администрации в Вашингтоне – Дональд Трамп ведь обещал сократить расходы США на содержание "союзников"… Более того, даже победа Камалы Харрис не гарантирует продолжения американской помощи в прежних объёмах – дело тут и в собственных потребностях США, и в легендарной коррумпированности украинских властей. Зеленскому нужны гарантии, и он будет их добиваться.

Во-вторых, это продолжение Курской операции ВСУ. Тут вообще анекдот: по официальной версии ВСУ спланировали и начали эту операцию самостоятельно, якобы не ставя в известность союзников. Учитывая, что наступление основывалось на данных американской космической разведки, заявления эти выглядят по меньшей мере странно. Но ещё более странно выглядит то, что Зеленский просит у Байдена разрешения продолжать эту операцию – во имя достижения победы, разумеется.

Впрочем, в западных СМИ вышло уже достаточно публикаций, авторы которых сомневаются в целесообразности Курской операции. Очевидно, это не только их точка зрения, но и отражение определённых сомнений внутри военно-политического руководства США – дело не в недопустимости самой операции, а в определённом противоречии, касающемся провозглашённой цели войны – восстановления территориальной целостности Украины. Даже напротив – обратной стороной наступления в Курской области является отступление в Донбассе, т.е., ситуация с территориальной целостностью не улучшается, а, напротив, деградирует.

В-третьих, получение разрешения на использования дальнобойных американских вооружений против целей на территории России и поставка самих по себе этих вооружений. Тут, на самом деле, первично второе.

Байден уверяет, что он не даёт разрешения, чтобы не вызвать эскалацию. На самом деле это ерунда. Официальная позиция России состоит в том, что разрешение уже получено и ВСУ им пользуются – дальние беспилотники украинской сборки в основном состоят из поставленных союзниками комплектующих, наводятся на обнаруженные разведкой союзников цели и управляются системами, предоставленными Западом. Это уже не кустарные переделки вроде советских разведывательных БПЛА "Стриж". Однако принципиально "Паляница" от "Томагавка" не отличается – без помощи США Украина такое оружие производить и обслуживать не может.

Вопрос именно в получении и применении ракетных систем с дальностью большей, чем у уже применяемых ныне (считается, что смысла давать разрешение на их применение смысла нет – военные цели на приграничной территории рассредоточены). О "Томагавках" речь не идёт, но это пока – со временем Украина потребует вооружения, способные поражать цели за Уралом и даже сможет обосновать необходимость их поставок. Кроме того, они должны быть предоставлены в количестве, позволяющем прорывать российскую систему ПВО и надёжно поражать цели, список которых Зеленский повёз в США (в большинстве случаев для поражения одного объекта требуется несколько ракет).

Насколько можно понять, США действительно опасаются эскалации в том смысле, что ВСУ могут нанести массированный удар по стратегическим силам сдерживания России, что может привести к началу ядерного конфликта. Скорее всего, США могут предотвратить такое развитие событий, но лучший способ предотвращения – сделать это перманентно.

В-четвёртых, Украина должна получить от западных стран гарантии безопасности, аналогичные пакту о взаимной обороне НАТО.

С одной стороны, это существенная уступка со стороны киевского режима – речь всё же идёт не о вступлении в НАТО, которого Байден обещать не может (так-то проблемы нет, но придётся отказаться от привычных механизмов управления в альянсе в пользу грубого давления со стороны США).

При определённой фантазии такую формулировку даже можно считать уступкой России – хотели, чтобы Украина не была членом НАТО? Вот вам – пожалуйста.

С другой стороны, предоставление таких гарантий Украины подрывает НАТО значительно более радикально, чем упомянутый отказ от традиционных механизмов управления – ведь гарантии безопасности в рамках НАТО даются не просто так, а в обмен на определённые обязательства. Случай же Украины сводится к тому, что гарантии можно получить, не беря на себя встречных обязательств перед альянсом.

Ну и самое главное – если эти гарантии будут предоставлены до завершения конфликта, это будет означать прямое участие НАТО в войне, о чём сразу же написал Дэвид Сакс.

Впрочем, если допустить, что Россия ни при каких условиях не применит свои стратегические вооружения (Зеленский, похоже, так считает, а если и ошибается, то ему уже всё равно), то это может означать прекращение войны и победу Украины.

Помимо всего этого следует напомнить, что Зеленский требовал принятия его плана как можно скорее – в течение сентября-октября.

Маловероятно, что это обещание Байдену прекратить войну до завершения его каденции. Дедушке может быть приятно, но он старенький, ему всё равно. А серьёзных аналитиков это не впечатлит.

Скорее дело в другом – Зеленский отдаёт себе отчёт в том, что его план принят не будет. Ему же нужно объяснять населению и союзникам, почему обещанной победы до сих пор нет – потому что американцы не утвердили план, гарантирующий победу…

Источник: https://dzen.ru/a/ZvFcjz2apwzll-fm