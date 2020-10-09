Зеленского в судебном порядке обязали говорить по-украински

Большая палата Верховного суда Украины обязала президента Украины Владимира Зеленского во время исполнения своих служебных обязанностей общаться только на украинском языке.

На русском языке Зеленский противоправно общался на форуме интернет-деятелей iForum-2019, за что на него и подал жалобу один из озабоченных граждан.

Весной 2019 года Пётр Порошенко (тогда президент Украины) подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота в 50% для использования украинского языка, теперь она поднялась до 90%.

