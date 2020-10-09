 

Зеленского в судебном порядке обязали говорить по-украински

Большая палата Верховного суда Украины обязала президента Украины Владимира Зеленского во время исполнения своих служебных обязанностей общаться только на украинском языке. 
 
На русском языке Зеленский противоправно общался на форуме интернет-деятелей iForum-2019, за что на него и подал жалобу один из озабоченных граждан. 
 
Весной 2019 года Пётр Порошенко (тогда президент Украины) подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота в 50% для использования украинского языка, теперь она поднялась до 90%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинская Рада рассмотрит законопроект о люстрации Порошенко
» Центр государственного языка Латвии требует от жителей страны говорить на рабочих местах только на латышском языке
» С русским языком в вузах Украины решили покончить
» Президент Украины подписал закон о признании голодомора геноцидом
» Премьер-министр Украины будет назначен ко вторнику
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Духовная империя Равиля Гайнутдина: унитаризм и культ личности

Короновирус и проблемы русских Дагестана.

Короновирус и проблемы русских Дагестана.

Война или переговоры? Как будут развиваться события в Карабахе

Война или переговоры? Как будут развиваться события в Карабахе

Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Лицо террориста или Мировая революция Джорджа Сороса

Татарский, русский и \

Татарский, русский и "родной" – как они изучаются в Татарстане

«4 ноября в Америке начнется война»

«4 ноября в Америке начнется война»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Рост тестов даёт рост заражений. Во всём мире.

  • 20:50
  • 76

Неокончательное решение: Московскому исламскому институту вернули лицензию

  • 19:42
  • 116

Зеленского в судебном порядке обязали говорить по-украински

  • 19:13
  • 125

Телеграм-каналы: Российская вакцина показывает свою неэффективность

Газпром ограничил подачу газа предприятиям Кубани и поднял цены на газовых заправках

  • 17:52
  • 159

Как воздействует ковид-психоз на систему здравоохранения

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru