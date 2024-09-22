Генерала Ивана Попова лишили прогулок, Игорь Стрелков в письме из колонии рассказал об "Эрнесте" и "Гудвине"

се командиры 58-й армии, принимавшие участие в построении обороны в Запорожской области и отражавшие наступление противника, - и они согласились давать показания, но следствие отказало в их привлечении. Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, находящийся под домашним арестом, рассказал , что следователь лишил его прогулок. Попов намерен добиваться рассмотрения своего уголовного дела (о мошенничестве и подлоге) в Запорожской области, где и произошло предполагаемое деяние. Там его судил бы Запорожский гарнизонный военный суд. Ранее защита Попова ходатайствовала о том, чтобы в качестве свидетелей выступили в

Игорь Стрелков в письме из колонии выразил сожаление о судьбе "Эрнеста" и "Гудвина" и рассказал о знакомстве с ними:

Очень расстроен гибелью "Эрнеста", "Гудвина" и остальных их товарищей - наших бойцов!



Дмитрия Лысаковского ["Гудвин"] знал с июля 2014 года, когда по его инициативе в Донецке началось создание и оснащение первой группы/расчёта БПЛА в ополчении ДНР. Дождаться тогда их "первого боевого вылета" мне не пришлось (меня "ушли" раньше), но о каждом этапе подготовки и тренировочном вылете Дмитрий докладывал мне лично: мы с ним прекрасно понимали все перспективы и возможности, которые давал новый вид оружия тем, у кого оно имелось. К сожалению, МО РФ "догадалось" об этом лишь спустя много лет... И позже мы поддерживали связь даже тогда, когда он находился в заключении по абсурдному обвинению. Последний раз (в этой жизни) виделись с ним незадолго до моего ареста, в Москве. Россия потеряла в его лице искреннего, смелого, умного и очень энергичного воина-патриота, до конца выполнившего свой Долг (хотя и без той пользы, которую он мог и должен был принести).



"Эрнест" - подполковник ВС РФ, оказавшийся (причудливыми путями нашей военной бюрократии) "не у дел" во время войны - пришёл в 1-ю Славянскую по моему призыву в октябре 2022 года и сменил меня на должности нач.штаба батальона, когда выяснилось, что я не зачислен и никогда не буду зачислен в 119-й стрелковый полк. Как получилось, что кадровый офицер-подполковник оказался в подчинении самозванцев в должности "рядового штурмовика" - должны разбираться органы военной юстиции.

