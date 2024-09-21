Продолжаются обстрелы Горловки, есть погибшие и раненые; в Тихорецке объявлена эвакуация

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В результате удара ВСУ по жилому массиву "Строитель" в Горловке погибли водитель автобуса и ещё одна мирная жительница. Вечером 20 сентября сообщалось о десяти пострадавших в результате этого обстрела, утром 21 сентября сообщается ещё о троих раненых. В результате ночной атаки повреждена котельная в центре города. Обстрелы жилых массивов продолжаются
 
В Тихорецке (Краснодарский край) ведётся эвакуация населения из-за атаки украинских беспилотников, в результате чего произошла детонация "взрывоопасных предметов". Также в Краснодарском крае горит бывшая база ЧВК "Вагнер" в посёлке Молькино.

Кроме того, из-за атаки беспилотников ВСУ железнодорожная станция Старая Торопа в Тверской области эвакуирована, несколько пассажирских поездов отменены, временно прекращено движение на участке трассы М-9 в Тверской области. На данный момент движение восстановлено.
Около 20 000 жителей белгородского Шебекина остались без света из-за аварии. За сутки по Белгородской области было выпущено 122 снаряда, регион атаковали 27 беспилотников. Атакам подверглись 35 населенных пунктов. Повреждены шесть частных домовладений, два комбайна, линии электроснабжения.
Курская областная больница после нападения украинцев в начале августа приняла 142 пострадавших мирных жителя. 
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