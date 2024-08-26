 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области, ДНР, Саратове

В воскресенье 25 августа украинцы нанесли удар по белгородскому посёлку Ракитное, погибли пять человек, двенадцать, в том числе трое детей, ранены. Затем мужчина и несовершеннолетняя девушка ранены при атаке двух FPV-дронов на участке дороги Красная Яруга - Вязовое. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что "ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону, по нескольким населенным пунктам она имеет тенденцию к ухудшению"; полностью закрыт доступ ещё в три белгородских села: Дроновка, Пороз, Старый Хутор. В Шебекине, Архангельском, Ржевке, Новой Таволжанке временно прекращено газоснабжение.
Четыре человека ранены в результате атаки беспилотника на жилой дом в Саратове, в том числе в тяжёлом состоянии госпитализирована женщина; временно закрыт саратовский аэропорт. В Энгельске повреждён многоэтажный дом на улице Пушкина, повреждены более двадцати автомашин.
Жилой дом и два нежилых строения повреждены в результате падения обломков двух БПЛА в Еланском районе Волгоградской области, обошлось без пострадавших.
Также из-за атак ВСУ мирный житель погиб в ДНР. В Горловке в результате обстрела обесточены резервная насосная станция, фильтровальная станция №1, фильтровальная станция №2, загорелся частный жилой дом. Два человека ранены в посёлке шахты им. Румянцева, ещё один в Дзержинске. 

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