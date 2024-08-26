Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области, ДНР, Саратове

В воскресенье 25 августа украинцы нанесли удар по белгородскому посёлку Ракитное, погибли
пять человек, двенадцать, в том числе трое детей, ранены. Затем мужчина и несовершеннолетняя девушка ранены
при атаке двух FPV-дронов на участке дороги Красная Яруга - Вязовое.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил
, что "ситуация у нас, к сожалению, пока не развивается в лучшую сторону, по нескольким населенным пунктам она имеет тенденцию к ухудшению"; полностью закрыт доступ ещё в три белгородских села: Дроновка, Пороз, Старый Хутор. В Шебекине, Архангельском, Ржевке, Новой Таволжанке временно прекращено
газоснабжение.
Четыре человека ранены
в результате атаки беспилотника на жилой дом в Саратове, в том числе в тяжёлом состоянии госпитализирована женщина; временно закрыт
саратовский аэропорт. В Энгельске повреждён
многоэтажный дом на улице Пушкина, повреждены
более двадцати автомашин.
Жилой дом и два нежилых строения повреждены
в результате падения обломков двух БПЛА в Еланском районе Волгоградской области, обошлось без пострадавших.
Также из-за атак ВСУ мирный житель погиб
в ДНР. В Горловке в результате обстрела обесточены
резервная насосная станция, фильтровальная станция №1, фильтровальная станция №2, загорелся
частный жилой дом. Два человека ранены
в посёлке шахты им. Румянцева, ещё один в Дзержинске.