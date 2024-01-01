25-й жертвой украинского обстрела Белгорода стала 4-летняя девочка; в ДНР с 2014 года украинцы убили 9152 мирных жителя

В детской областной больнице Белгорода умерла
девочка четырёх лет, попавшая в реанимацию после украинского обстрела 30 декабря. Также ещё на двух человек увеличилось число обратившихся за помощью раненых. Число пострадавших при обстрелах 29-30 декабря автомобилей выросло до 196
.
Мирная жительница погибла
в результате украинского обстрела Горловки.
С 2014 года в ДНР от украинских обстрелов погибли
9152 мирных жителя (233 из них дети), в том числе с 17 февраля 2022 года (когда обстрелы усилились) -- 4778 мирных жителей (142 из них дети).