57% россиян считают переезд в новостройки причиной ухудшения самочувствия

По данным исследования, проведённого Центром медицины сна Университетской клиники МГУ, 57% россиян испытывают ухудшение самочувствия, переезжая в новостройки. 23% респондентов стали более раздражительными, 11% начали страдать бессонницей, у 8% возникли головные боли, еще 8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности, а 3% — на ночные кошмары.

Специалисты предупредили, что пренебрегать этими проблемами нельзя: со временем они могут стать причиной хронических заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.

Сенатор Анатолий Широков связал низкую рождаемость с нынешними тенденциями на рынке недвижимости: однокомнатные квартиры непригодны для расширения семьи, поэтому их превалирующее число на рынке портит демографические показатели. «Сегодня в новых домах значительная доля — это однокомнатные квартиры. Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», — сказал Широков.

Малометражки он назвал «путем в никуда».