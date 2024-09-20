 

57% россиян считают переезд в новостройки причиной ухудшения самочувствия

 

По данным исследования, проведённого Центром медицины сна Университетской клиники МГУ, 57% россиян испытывают ухудшение самочувствия, переезжая в новостройки. 23% респондентов стали более раздражительными, 11% начали страдать бессонницей, у 8% возникли головные боли, еще 8% пожаловались на утомляемость и снижение работоспособности, а 3% — на ночные кошмары. 

Специалисты предупредили, что пренебрегать этими проблемами нельзя: со временем они могут стать причиной хронических заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем. 

 

Сенатор Анатолий Широков связал низкую рождаемость с нынешними тенденциями на рынке недвижимости: однокомнатные квартиры непригодны для расширения семьи, поэтому их превалирующее число на рынке портит демографические показатели. «Сегодня в новых домах значительная доля — это однокомнатные квартиры. Фактически мы программируем недостаток качественного жилья для создания семьи, рождения детей на ближайшие десятилетия. Однокомнатные квартиры закладывают наше отставание», — сказал Широков.

Малометражки он назвал «путем в никуда».

На долю микроквартир (до 28 кв.м.) в Москве весной нынешнего года приходилось 23% от общего объёма продаж. 
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