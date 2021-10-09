 

Каждый год миллион россиян умирает от болезней, которые можно было предотвратить

 

Около 1 млн россиян ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые можно было предотвратить, сказал заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра (Университетской клиники) МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили:

"Мы видим, что за прошлый год в России умерло примерно 1 млн человек от болезней систем кровообращения. Мы каждый год теряем 1 млн человек от потенциально предотвращаемых заболеваний. Но тем не менее, сегодня все говорят о новой коронавирусной инфекции, о каких-то других заболеваниях".


По данным европейской статистики, для людей моложе 75 лет две трети общей смертности приходится на заболевания, которые можно было предотвратить, и в первую очередь это сердечно-сосудистая смертность. 

По данным американской статистики, 50% пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями не соблюдают рекомендаций врача.




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APN.ru