Каждый год миллион россиян умирает от болезней, которые можно было предотвратить

Около 1 млн россиян ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые можно было предотвратить, сказал заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра (Университетской клиники) МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили:

"Мы видим, что за прошлый год в России умерло примерно 1 млн человек от болезней систем кровообращения. Мы каждый год теряем 1 млн человек от потенциально предотвращаемых заболеваний. Но тем не менее, сегодня все говорят о новой коронавирусной инфекции, о каких-то других заболеваниях".





По данным европейской статистики, для людей моложе 75 лет две трети общей смертности приходится на заболевания, которые можно было предотвратить, и в первую очередь это сердечно-сосудистая смертность.

По данным американской статистики, 50% пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями не соблюдают рекомендаций врача.







