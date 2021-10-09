Каждый год миллион россиян умирает от болезней, которые можно было предотвратить

Около 1 млн россиян ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, которые можно было предотвратить, сказал заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра (Университетской клиники) МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили:
По данным европейской статистики, для людей моложе 75 лет две трети общей смертности приходится на заболевания, которые можно было предотвратить, и в первую очередь это сердечно-сосудистая смертность.
По данным американской статистики, 50% пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями не соблюдают рекомендаций врача.