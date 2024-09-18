Минпросвещения дало рекомендации по детям мигрантов; в Ленобласти мигрант захотел получить гражданство РФ и оказался убийцей

Минпросвещения РФ в методических рекомендациях призвало
стремиться к тому, чтобы в классах было не больше трёх детей, плохо владеющих русским языком:
«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
Рособрнадзор поддержал
инициативу ввести устную часть в экзамен по русскому языку для иностранных граждан, желающих работать в России.
В России женщина отчитала мигрантов, которые глазели на школьниц и называли их проститутками за то, что их внешний вид не соответствует среднеазиатским обычаям. Женщина напомнила мигрантам, что Россия — светское государство, «наши дети ходят так, как им разрешают родители», и что мигранты могут ехать к себе на родину.
В Ленобласти мигрант из Таджикистана хотел получить российское гражданство, у него сняли отпечатки пальцев и обнаружили, что 15 лет назад он в Гатчине убил
восемнадцатилетнего администратора клуба. После этого мигрант неоднократно выезжал из России и приезжал обратно.
В Москве поймали мигранта из Узбекистана, который изнасиловал
девушку на улице.
Сотрудники полиции в ходе рейда в одном из общежитий в подмосковной Истре выявили
75 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, а также установили организатора незаконной миграции. Иностранные специалисты получат штраф в 5000 рублей и административное выдворение.