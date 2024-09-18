Минпросвещения дало рекомендации по детям мигрантов; в Ленобласти мигрант захотел получить гражданство РФ и оказался убийцей

«При слабом владении русским языком, особенно в сочетании с выраженными иными особыми образовательными потребностями, эффективное обучение очевидно не проще, чем обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья».

В России женщина

мигрантов, которые глазели на школьниц и

называли их проститутками за то, что их внешний вид не соответствует среднеазиатским обычаям. Женщина напомнила мигрантам

, что Россия — светское государство, «наши дети ходят так, как им разрешают родители», и что мигранты могут ехать к себе на родину.