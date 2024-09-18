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В белгородском городе Шебекино украинский дрон атаковал служебный автобус, ранены четыре человека.
Частично эвакуируется население тверского города Торопца, где начался пожар из-за массовой атаки украинских беспилотников. В Западнодвинском муниципальном округе остановлена работа детских садов и школ.
Над Смоленской областью уничтожены семь беспилотников, над Брянской - десять.
Жители приграничных районов Курской области рассказывают, как украинцы постоянно атаковали их дронами, так что они не могли выйти даже за хлебом. О массовом разграблении домов мирных жителей и последующем подрыве этих домов украинцами.
Жительница Нью-Йорка, ДНР, рассказала, как украинцы замучили до смерти её сына, выражавшего симпатии к России.
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APN.ru