В белгородском городе Шебекино украинский дрон атаковал служебный автобус, ранены
четыре человека.
Частично эвакуируется
население тверского города Торопца, где начался пожар из-за массовой атаки украинских беспилотников. В Западнодвинском муниципальном округе остановлена работа
детских садов и школ.
Над Смоленской областью уничтожены семь
беспилотников, над Брянской - десять
.
Жители приграничных районов Курской области рассказывают,
как украинцы постоянно атаковали их дронами, так что они не могли выйти даже за хлебом. О массовом разграблении
домов мирных жителей и последующем подрыве этих домов украинцами.
Жительница Нью-Йорка, ДНР, рассказала, как украинцы замучили до смерти
её сына, выражавшего симпатии к России.