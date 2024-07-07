 

Эвакуация под Воронежем, в ДНР за сутки ранены 24 мирных жителя

 

Девять человек, в том числе четыре сотрудника МЧС, ранены при украинском обстреле донецкой Горловки вечером 6 июля, один мирный житель погиб. Всего же за 6 июля в ДНР ранены 24 мирных жителя.

Две женщины получили ожоги при атаке дронов ВСУ на дачный поселок «Экспресс» в Херсонской области. В посёлке Васильевка украинский миномётчик стрелял в жилой дом и ранил женщину 1942 г.р.

На одном из складов в Подгоренском районе Воронежской области в результате атаки беспилотников ВСУ возник пожар, началась детонация взрывоопасных объектов, ведётся эвакуация местного населения.


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