 

Изобретён ИИ, который "понимает, что допустил ошибку, и исправляет её". В научных журналах стали появляться статьи, написанные ИИ

 

Американская OpenAI разработала линейку ИИ-моделей o1, способных рассуждать, сообщает "Файненшл Таймс". Новые модели могут решать более сложные задачи в областях науки и программирования, чем более ранние, однако им требуется больше времени на ответ. В ходе обучения они совершенствуют процесс размышления, пробуют различные стратегии и осознают свои ошибки. "Если модель понимает, что допустила ошибки, она может пойти и исправить их", - сказал главный специалист по исследованиям в рамках этого проекта Марк Чен.

Вместе с тем OpenAI намерена продолжать разработку и выпуск моделей линейки GPT, чтобы разработать "искусственный интеллект на уровне человеческого". 

 

Специалисты Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди (США) рассказали, что частично или полностью созданные с помощью ИИ статьи начали появляться в научных журналах. Специалисты обеспокоились тем, что подобные материалы выдаются за статьи, написанные живыми людьми. В рамках исследования ученые нашли через поисковую систему Google Scholar 139 статей, которые, скорее всего, были сгенерированы ИИ. При этом материалы прошли редактуру и были отрецензированы.


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