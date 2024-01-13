 

ChatGPT будут использовать в военных целях

 

Американская компания OpenAI изменила политику использования ChatGPT на основе "искусственного интеллекта", сняв запрет на применение чат-бота в военных целях. Ранее в правилах применения продукции OpenAI было прописано, что ИИ нельзя использовать для «деятельности, сопряженной с высоким риском физического вреда», в частности «разработки оружия» и «военных действий». После 10 января фраза исчезла.

Правда, сохранено положение о неприменении нейросети для причинения вреда себе или другим, и в OpenAI заявляют, что формулировка «не причинять вред себе и другим» остаётся максимально широкой.

Однако даже запрет на использование нейросети непосредственно в военных операциях не помешает с ее помощью решать задачи, связанные с ведением боевых действий и насилием.


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APN.ru