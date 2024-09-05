 

Искусственный интеллект уже используется для написания полицейских отчётов и переписки докторов с пациентами

Британские врачи используют чат GPT, если им приходится извиниться перед пациентом в письменном виде. При этом в чат GPT может попасть конфиденциальная информация о здоровье пациентов.
Американская полиция использует чат-бот, построенный по тому же принципу, что и чат GPT, для написания полицейских отчётов.
По словам доктора медицины и главного редактора журнала Journal of the American Medical Association Говарда Баухнера, в ближайшее время искусственный интеллект изменит процесс написания и публикации научных работ. Баухнер считает, что через ИИ можно будет «прогонять» все написанные статьи, и материалы, которые получат хорошую оценку нейросети, будут отправлены на внешнюю экспертизу с участием научной комиссии. По мнению Баухнера, эту "помощь" надо приветствовать.
Ранее ректор российской Высшей школы экономики Никита Анисимов заявил, что университет в 2024 году уже позволил студентам при написании дипломных работ использовать технологии искусственного интеллекта.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Академик РАН сообщил, что сильного ИИ не надо бояться, потому что его всегда можно будет отключить от электричества
» Глава Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ считает, что искусственный интеллект можно использовать для написания диссертаций
» МВФ хочет "беспрецедентно изменить рынок труда" с помощью "искусственного интеллекта"
» Учёные показали, что сдержать супер-умный искусственный интеллект будет невозможно
» Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Торговец мировым коммуникационным \

Торговец мировым коммуникационным "кислородом": анализ ситуации Павла Дурова.

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Прилетел вдруг волшебник: парижская аватара Павла Дурова

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

Румыния и Молдавия. Кризис идентичности и уроки для русских

\

"У нас всё было, теперь ничего нет". О чём говорят беженцы из приграничья

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Проблема идентификации происходящего в Курской области

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Искусственный интеллект уже используется для написания полицейских отчётов и переписки докторов с пациентами

  • 17:07
  • 84

Сенатор от Хабаровского края рассказал, почему опасается мигрантов; число выдворений мигрантов из РФ выросло на 53%

  • 15:13
  • 160

Путин сказал, что РФ не отказывалась от доллара, и подтвердил готовность к возобновлению "стамбульских соглашений"

  • 14:51
  • 191

В Белгородской области формируется добровольческий отряд, мобилизация в Кремле не обсуждается

  • 08:45
  • 302
Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

Ожидания от казанского саммита стран БРИКС

В РСПП заявили о серьёзнейших проблемах для бизнеса из-за отсутствия аналога SWIFT

  • 17:03
  • 462
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru