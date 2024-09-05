Искусственный интеллект уже используется для написания полицейских отчётов и переписки докторов с пациентами

Британские врачи используют чат GPT
, если им приходится извиниться перед пациентом в письменном виде. При этом в чат GPT может попасть конфиденциальная информация о здоровье пациентов.
По словам доктора медицины и главного редактора журнала Journal of the American Medical Association Говарда Баухнера, в ближайшее время искусственный интеллект изменит процесс написания и публикации научных работ. Баухнер считает, что через ИИ можно будет «прогонять» все написанные статьи, и материалы, которые получат хорошую оценку нейросети, будут отправлены на внешнюю экспертизу с участием научной комиссии. По мнению Баухнера, эту "помощь" надо приветствовать.
Ранее ректор российской Высшей школы экономики Никита Анисимов заявил
, что университет в 2024 году уже позволил студентам при написании дипломных работ использовать технологии искусственного интеллекта.