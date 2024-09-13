 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненый в ДНР и Белгородской области

Трое мирных жителей погибли в посёлке Новотроицкое в четверг в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщили в диспетчерской службе администрации Волновахского округа ДНР, к которому относится поселение.
По Белгородской области за сутки было выпущено около 45 боеприпасов и 20 беспилотников. Повреждены и сгорели частные дома, легковые автомобили, помещения сельхозпредприятий. Близ села Богун-Городок грузовик подорвался на мине, ранен водитель.
 
В Курской области от ВСУ удалось освободить некоторые сёла: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, Дарьино, Толстый Луг.
Между тем пехота и бронетехника ВСУ продолжают атаковать новые участки границы в Курской области.
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