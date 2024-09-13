Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненый в ДНР и Белгородской области

Трое мирных жителей погибли
в посёлке Новотроицкое в четверг в результате обстрела со стороны украинской армии, сообщили в диспетчерской службе администрации Волновахского округа ДНР, к которому относится поселение.
По Белгородской области за сутки
было выпущено около 45 боеприпасов и 20 беспилотников. Повреждены и сгорели частные дома, легковые автомобили, помещения сельхозпредприятий. Близ села Богун-Городок грузовик подорвался на мине, ранен
водитель.
В Курской области от ВСУ удалось освободить
некоторые сёла: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь, Дарьино, Толстый Луг.