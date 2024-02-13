Украинцы атакуют российские регионы, в ЛНР убиты трое

Три мирных жителя убиты
в результате украинского обстрела Кременной (ЛНР), ещё один ранен. Удар пришёлся по району местной больницы, её корпус повреждён, разбиты окна в хирургическом отделении. Также украинцы сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль близ Лисичанска, серьёзно ранена
женщина.
В Белгородской области обстреляно Вязовое
.
В Курской области обстреляны Олешня
(повреждены жилые дома, легковые автомобили и ЛЭП, нарушено энергоснабжение), Гордеевка
(повреждены три частных дома и автомобиль).