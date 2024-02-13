 

Украинцы атакуют российские регионы, в ЛНР убиты трое

Три мирных жителя убиты в результате украинского обстрела Кременной (ЛНР), ещё один ранен. Удар пришёлся по району местной больницы, её корпус повреждён, разбиты окна в хирургическом отделении. Также украинцы сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль близ Лисичанска, серьёзно ранена женщина.
В Белгородской области обстреляно Вязовое.
В Курской области обстреляны Олешня (повреждены жилые дома, легковые автомобили и ЛЭП, нарушено энергоснабжение), Гордеевка (повреждены три частных дома и автомобиль).
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APN.ru