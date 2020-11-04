 

Более 170 000 жителей ДНР получили гражданство России

 

Число жителей Донецкой народной республики, получивших гражданство России в упрощённом порядке, превысило 170 тыс. (170 759, по словам главы ДНР Дениса Пушилина).


На территории Ростовской области России работают четыре пункта выдачи паспортов жителям Донбасса, в ДНР - 37 подразделений миграционной службы, а также два дополнительных пункта приёма документов на гражданство РФ в Донецке и Макеевке.


Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощённом порядке; год спустя для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.

 


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APN.ru