Более 170 000 жителей ДНР получили гражданство России

Число жителей Донецкой народной республики, получивших гражданство России в упрощённом порядке, превысило 170 тыс. (170 759, по словам главы ДНР Дениса Пушилина).





На территории Ростовской области России работают четыре пункта выдачи паспортов жителям Донбасса, в ДНР - 37 подразделений миграционной службы, а также два дополнительных пункта приёма документов на гражданство РФ в Донецке и Макеевке.





Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощённом порядке; год спустя для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.