150 000 жителей ЛНР получили российские паспорта, но число желающих не уменьшилось

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что больше 150 000 жителей ЛНР получили российские паспорта, но количество подаваемых документов -- как на гражданство ЛНР, так и на гражданство РФ -- не уменьшилось. 
 
Паспорта ЛНР и ДНР люди часто берут для того, чтобы затем получить гражданство РФ в упрощённом порядке, соответствующий указ подписал 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин. Год спустя для жителей этих республик была отменена и госпошлина на получение паспорта. 
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APN.ru