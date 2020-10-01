150 000 жителей ЛНР получили российские паспорта, но число желающих не уменьшилось

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил , что больше 150 000 жителей ЛНР получили российские паспорта, но количество подаваемых документов -- как на гражданство ЛНР, так и на гражданство РФ -- не уменьшилось.

Паспорта ЛНР и ДНР люди часто берут для того, чтобы затем получить гражданство РФ в упрощённом порядке, соответствующий указ подписал 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин. Год спустя для жителей этих республик была отменена и госпошлина на получение паспорта.