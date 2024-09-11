Украинцы атакуют российские регионы, госсекретарь США назвал вступление Украины в НАТО "неотвратимым"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

в ходе официального визита в Киев назвал вступление Украины в НАТО "неотвратимым":

«Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути».