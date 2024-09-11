 

Украинцы атакуют российские регионы, госсекретарь США назвал вступление Украины в НАТО "неотвратимым"

Женщина ранена при артиллерийском обстреле Тишанки в Белгородской области, перед этим мирный житель тяжело ранен в Байцурах.
Пожилая семейная пара ранена при обстреле Варваровки Кременского района ЛНР, повреждены пять домов частного сектора, два из них разрушены.
В результате обстрела посёлка Зайцево (Горловка) погибла мирная жительница. Также в Горловке украинцы сбросили боеприпас на заправку, ударили по гражданскому автомобилю и по автомобилю МЧС.
В Донецке украинцы пытались атаковать дроном детский сад.
 
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе официального визита в Киев назвал вступление Украины в НАТО "неотвратимым": «Страны НАТО встретились и дали четко понять, что вступление Украины в НАТО является неотвратимым, и теперь Украина следует по этому пути».

 


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