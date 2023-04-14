 

В Москве стартовал 10-й юбилейный фестиваль «Пора в космос»

В минувший вторник в Москве стартовал юбилейный десятый фестиваль «Пора в космос», его проведение по традиции приурочено к Дню космонавтики, который празднуется 12 апреля.
В этом году фестиваль проводится в своеобразном формате: мероприятия деловой программы прошли во вторник 11 апреля в конференц-зале ФИПС, а развлекательные и информационные мероприятия состоятся в предстоящие выходные, 15 и 16 апреля, они пройдут уже на ВДНХ.
В рамках деловой программы участники обсудили вопросы экологии, развития актуальных космических программ и разработку инноваций, в том числе созданных отдельными изобретателями, а также поговорили о вопросах, связанных с деятельностью просветительских проектов в космической области, задачей которых является вовлечение подрастающего поколения в эту тематику. Трудно переоценить значимость космической науки и всей космической отрасли в целом, а многие ставшие нам привычными технологии и даже вещи изначально разрабатывались именно для космических программ, а уже после стали частью нашей жизни, делая ее удобнее и комфортней.
В рамках познавательно-развлекательных мероприятий фестиваля «Пора в космос», которые пройдут в выходные дни на ВДНХ, юных гостей ждут увлекательные программы, связанные в том числе с использованием VR-технологий, а взрослым гостям фестиваля будет интересно побывать 15 апреля на пленарной дискуссии «Космос как национальная идея», которая пройдет в субботу в конференц-зале павильона «Космос» на ВДНХ с 14-30 до 18-00. В ней примут участие сотрудники российских планетариев, в том числе Московского планетария, инженеры-астрономы, журналисты, работники кино, сотрудники сферы образования и, конечно, те, чья работа напрямую связана с космической отраслью. А в воскресенье 16 апреля здесь же пройдут презентации участников проектов космического образования России.
В рамках развлекательной программы фестиваля в течение обоих выходных можно будет посетить интерактивную зону, которая также будет работать в павильоне «Космос».
Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное.
 
В Москве стартовал 10-й юбилейный фестиваль «Пора в космос»
В Москве стартовал 10-й юбилейный фестиваль «Пора в космос»
В Москве стартовал 10-й юбилейный фестиваль «Пора в космос»
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