Под Саратовом азербайджанца избили, решив, что он русский; в Раменском мигрант избил беременную фельдшерицу

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Балакове Саратовской области многонациональная компания избила
поддержавшего СВО азербайджанца, потому что решила, что он русский. Уголовное дело не возбуждено.
В подмосковной Балашихе семейная чета приезжих избила
одну из мам на детской площадке, когда она сделала замечание их кидавшемуся песком ребёнку.
В подмосковном Раменском мигрант избил
беременную фельдшерицу за то, что она отказалась делать для него фиктивные документы.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против избивавших нацболов многонациональных полицейских (78-м отделом полиции в Петербурге руководит
представитель азербайджанской диаспоры Исмаилов Васиф Нураддинович). Нацболы провели акцию против бесконтрольного завоза в РФ мигрантов. В том числе избили активиста «Другой России» Леонида Лепешкина — ветерана военной операции на Украине. Его били и угрожали, а также спрашивали, «почему нацист и скинхед пошел воевать с такими же нацистами хохлами». Теперь МВД намерено
"защищать честь и достоинство сотрудников полиции".
В Москве
и Новосибирской области
задержали организаторов незаконной миграции (в Москве это происходило через фиктивные браки, в Новосибирской области через подделку документов). В Калининградской области
готовятся предстать перед судом мигранты, зарезавшие человека, который помогал им получить документы для легализации в РФ (также были убиты его мать и случайно оказавшийся в доме человек).
В Амурской области
мигрантам запретили работать в пассажирских перевозках и торговле.