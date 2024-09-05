 

В Белгородской области формируется добровольческий отряд, мобилизация в Кремле не обсуждается

В Белгородской области украинцы атаковали дронами сёла Богун-Городок и Берёзовка, тяжело ранен мирный житель. Также украинские беспилотники атаковали Новую Таволжанку, Муром, Ясные Зори, Грузское. В Новой Таволжанке, где накануне из-за атаки ВСУ погибли трое, вновь ранен мирный житель. В Белгородской области начали формировать добровольческий отряд "Барс - Белгород". По уверению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о новой мобилизации в Кремле даже не обсуждается; заявляется, что группировки "под 700 тысяч человек" достаточно для выполнения текущих задач.
За ночь украинцы атаковали дронами Белгородскую, Курскую, Брянскую области и безэкипажными катерами - Новороссийск. 
Мирная жительница погибла в результате сброса взрывчатки с беспилотника в Горловке, ДНР, сообщается о пяти раненых. В больнице умерла ещё одна женщина, из числа пострадавших при обстреле украинцами рынка в Донецке. Ранее от этого обстрела погибла её дочь-подросток. 
Также взрывы раздались над белорусским Гомелем, загорелось здание склада, и это уже не первая атака украинцев на Белоруссию, 9 августа силы ПВО Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников. 
Беженка из курского Коренева рассказала о зверствах ВСУ, в особенности "Азова" (запрещённая в России террористическая организация), который ранее был экстрадирован из Мариуполя в Турцию, а потом был снова выпущен для того, чтобы воевать с Россией.
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