В Белгородской области украинцы атаковали дронами сёла Богун-Городок и Берёзовка, тяжело ранен
мирный житель. Также украинские беспилотники атаковали
Новую Таволжанку, Муром, Ясные Зори, Грузское. В Новой Таволжанке, где накануне из-за атаки ВСУ погибли трое, вновь ранен
мирный житель. В Белгородской области начали формировать
добровольческий отряд "Барс - Белгород". По уверению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос о новой мобилизации в Кремле даже не обсуждается
; заявляется, что группировки "под 700 тысяч человек" достаточно для выполнения текущих задач.
За ночь украинцы атаковали
дронами Белгородскую, Курскую, Брянскую области и безэкипажными катерами - Новороссийск.
Мирная жительница погибла
в результате сброса взрывчатки с беспилотника в Горловке, ДНР, сообщается о пяти раненых. В больнице умерла
ещё одна женщина, из числа пострадавших при обстреле украинцами рынка в Донецке. Ранее от этого обстрела погибла её дочь-подросток.
Также взрывы
раздались над белорусским Гомелем, загорелось
здание склада, и это уже не первая атака украинцев на Белоруссию, 9 августа силы ПВО Белоруссии сбили 13 украинских беспилотников.
Беженка из курского Коренева рассказала
о зверствах ВСУ, в особенности "Азова" (запрещённая в России террористическая организация), который ранее был экстрадирован из Мариуполя в Турцию, а потом был снова выпущен для того, чтобы воевать с Россией.